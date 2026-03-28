Omicidio Sartini la Cassazione annulla ancora la condanna | si riapre il processo

La Corte di Cassazione ha annullato nuovamente la condanna nel procedimento relativo all’omicidio di Giancarlo Sartini, riaprendo così il dibattimento. A quasi dodici anni dall’accaduto, il caso rimane senza una sentenza definitiva e senza una motivazione chiara. La vicenda giudiziaria prosegue, con l’obiettivo di fare luce sui fatti e di arrivare a una conclusione definitiva.

Sotto accusa il vicino di casa Nica Cornel. La Corte di Assise di Appello di Firenze lo aveva condannato a 18 anni di reclusione. L'avvocato Simeone Sardella: "Un caso giudiziario unico in Italia" ANCONA - A quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini il caso resta senza una verità definitiva. La Corte di Cassazione ha infatti annullato per la terza volta la condanna nei confronti di Nica Cornel, 31 anni, cittadino romeno e unico imputato per il delitto avvenuto a Chiaravalle nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2014. I giudici hanno disposto un nuovo processo d’appello davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze, riaprendo di fatto una vicenda giudiziaria tra le più complesse degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo Articoli correlati Omicidio Eletti: la Cassazione annulla ancora la sentenza sulla premeditazione, nuovo processo per MarcoSan Martino (Reggio Emilia), 18 febbraio 2026 - Marco Eletti dovrà affrontare un nuovo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello per il doppio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio Sartini Temi più discussi: Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo; Omicidio Sartini: la Cassazione annulla ancora la condanna; Delitto Sartini a Chiaravalle, ennesimo colpo di scena (dopo 12 anni): annullata la condanna del presunto killer, si rifà il processo; Omicidio Chiaravalle - In Cassazione annullata condanna per Nica Cornel. Omicidio Sartini: la Cassazione annulla ancora la condannaI giudici hanno accolto per la terza volta il ricorso della difesa di Nica Cornel, unico imputato per il delitto che si consumò a Chiaravalle nel dicembre 2014 ... rainews.it Ucciso in casa a Chiaravalle, Cassazione annulla condanna a 18 anni per CornelNuovo colpo di scena giudiziario a quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini, 53 anni, ucciso nella propria abitazione a Chiaravalle nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2014.La Corte di ... veratv.it Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo x.com Delitto Sartini a #Chiaravalle, ennesimo colpo di scena (dopo 12 anni): annullata la condanna del presunto killer, si rifà il processo - facebook.com facebook