I giudici hanno stabilito che le richieste fatte da un ragazzo di 16 anni a ChatGPT confermerebbero comportamenti di stalking, in relazione all’omicidio di una ragazza. Gli elementi emersi in sede processuale sono stati considerati decisivi per la condanna a 17 anni di carcere, escludendo le ipotesi di suicidio o caduta accidentale. La sentenza si basa su quanto emerso dall’analisi delle comunicazioni digitali del giovane.

Schiaccianti per i giudici gli elementi contro il 16enne condannato a 17 anni: esclusa l’ipotesi del suicidio o della caduta accidentale Le conversazioni della ragazza con l’ex fidanzato e perfino con l’intelligenza artificiale diventano parte integrante del quadro probatorio sul caso dell’ omicidio Aurora Tila. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui ilTribunaleper i minorenni di Bologna ha condannato in primo grado a 17 anni il ragazzo, oggi 16enne, accusato di aver ucciso la 13enne il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Secondo i giudici, dalle chat “risulta che l’imputato minacciasse Aurora, fosse possessivo e geloso, fosse violento” e che la ragazza temesse per la propria incolumità e per le possibili reazioni incontrollate del giovane qualora lo avesse lasciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Aurora Tila, i giudici: “Le sue richieste a ChatGPT confermano lo stalking”

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