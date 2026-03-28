Durante le selezioni regionali per l'Ercole Olivario, la zona della Ciociaria si distingue per l'olio extravergine di alta qualità. La competizione, che coinvolge produttori locali, mira a individuare i migliori oli in base a criteri di eccellenza. David Granieri, membro della Giunta della Camera di Commercio di Roma, ha partecipato all'evento sottolineando l'importanza di puntare sulla qualità nel settore olivicolo laziale.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle La rincorsa alla massima qualità è l'unica strada percorribile per l'olivicoltura laziale. A ribadirlo con forza è David Granieri, componente di Giunta della Camera di Commercio di Roma per il settore Agricoltura, tracciando la rotta durante le selezioni regionali per i migliori oli extravergine: "È necessario puntare decisamente sulla qualità dei prodotti, perché il mercato internazionale è pronto per premiare i tratti distintivi e l'identità del vero Made in Italy. Per questa ragione dobbiamo usare bene i marchi di qualità europei e dare al consumatore la certezza assoluta della migliore qualità di quello che compra". 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Olio d'eccellenza, la Ciociaria brilla alle selezioni regionali per l'Ercole Olivario

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