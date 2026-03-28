Un funzionario comunale ha scritto al sindaco per chiedere un incontro con la Regione finalizzato a discutere l'accelerazione del progetto dello stadio, necessario per ospitare gli Europei di calcio del 2032. La candidatura di Palermo per l'evento, organizzato dall'Italia e dalla Turchia, richiede l'intervento anche delle autorità regionali oltre a quello del Comune.

La città punta a ospitare il torneo continentale di calcio. Il consigliere a Lagalla: "Serve uno sforzo corale, sia delle istituzioni che delle forze produttive, sociali e civiche" Non solo l'impegno del Comune, occorre anche il contributo della Regione per portare a Palermo gli Europei di calcio del 2032, che saranno organizzati dall'Italia insieme alla Turchia. È questo, in sintesi, il messaggio contenuto in una lettera che Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, ha inviato al sindaco Roberto Lagalla. “La partecipazione di Palermo a Euro 2032 rappresenta una sfida decisiva per il futuro della nostra città: una sfida che dobbiamo vincere a ogni costo e su cui l'amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, si sta impegnando con decisione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Obiettivo Euro 2032, Chinnici scrive al sindaco: "Tavolo con la Regione per accelerare il progetto stadio"

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