Pedala, pedala. ma la paga un s’alza: i riders aretini sbottano in piazza! Oh che succede ad Arezzo? Il comandante c’è già. ma la graduatoria un s’è vista! Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - O vidi oh!

Articoli correlati

Vidi quell’uomo in riva al mare. Parlava da solo e poi si fermavaVichi Ero andato a farmi un giro al mare, fuori stagione, a fine novembre, per godermi un po’ di pace.

Zanetti racconta: «Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio»Juventus, scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l’ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz...

Oh how I feel him

Contenuti utili per approfondire O vidi oh

Discussioni sull' argomento SUPER AIRFLOW ECONOMICO - MA IL PROBLEMA È ..; Il 13enne che ha accoltellato la professoressa: La ucciderò, le piace umiliarmi; Urnaut: Di Piacenza ho ricordi bellissimi, ho imparato tantissimo. Ma a Lubiana dobbiamo vincere. VIDEO; SBK 2026. Axel Bassani: Ho lavorato tanto su me stesso [VIDEO].

SI 'MMIDIUSU Guardi l’autru e nun vidi a tia, hai l’occhi chini di negghia mentri 'u suli abbrucia fora. Lu risu di cu camina a testa auta ti pungi lu pettu comu un furiuni, e ogni passu so è un pisu supra a tìa. Ti manci li paroli, li mmastichi amari a mmuzzucuni, me - facebook.com facebook

Veni, Vidi, Vicenza: i biancorossi sono in Serie B! x.com