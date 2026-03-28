NY Times | Sono 2.500 i marine arrivati in Medio Oriente

Da today.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un articolo del New York Times, il 27 marzo sono stati inviati in Medio Oriente circa 2.500 marine. La notizia si basa su una comunicazione di un funzionario americano, che ha fornito il dato al quotidiano statunitense. La cifra riguarda l’arrivo delle truppe in una regione di particolare attenzione per questioni di sicurezza.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Secondo il New York Times, sarebbero 2.500 i marine arrivati in Medio Oriente il 27 marzo. La cifra esatta è stata riportata al giornale da un funzionario americano. I soldati della 31st Marine expeditionary unit sono parte della Uss Tripoli e di solito fanno base a Okinawa, in Giappone. I loro compiti non sono ancora chiari. "Si tratta di un crimine palese, che viola tutte le norme e tutti i trattati in virtù dei quali i giornalisti godono di una protezione internazionale durante i conflitti", così il presidente libanese, Joseph Aoun, denuncia il raid attribuito a Israele che ha ucciso tre reporter. 🔗 Leggi su Today.it

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© Today.it - NY Times: "Sono 2.500 i marine arrivati in Medio Oriente"

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