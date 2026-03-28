Nuova scenografia alle Cucine Popolari | arrivano le opere di Leonardo Rossi

Alle Cucine Popolari di Cesena sono state sostituite le opere di Barbara Ruzziconi con quelle di Leonardo Rossi, architetto e musicista. La nuova esposizione riguarda le creazioni di Rossi e rappresenta un cambio di allestimento all’interno degli spazi dedicati alle esposizioni. La rassegna rimarrà aperta al pubblico nelle prossime settimane.

L'inaugurazione della mostra, che si inserisce all'interno della rassegna "Non c'è estetica senza etica" pensata e progettata da Paolo Degli Angeli, si terrà domenica 29 marzo in mattinata Cambio di scenografia alle Cucine Popolari di Cesena. Le opere meditative di Barbara Ruzziconi fanno posto a quelle di Leonardo Rossi, architetto e musicista. L'inaugurazione della mostra, che si inserisce all'interno della rassegna "Non c'è estetica senza etica" pensata e progettata da Paolo Degli Angeli, si terrà domenica 29 marzo in mattinata. Rossi, classe 1957, si forma tra arte, musica e architettura. Per oltre trent’anni lavora nella pianificazione territoriale presso il Comune di Ravenna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nuova scenografia alle Cucine Popolari: arrivano le opere di Leonardo Rossi Articoli correlati La Madonna di San Luca alle Cucine popolari. “Siamo laici inclusivi”Bologna, 21 marzo 2026 - Porta spalancata, per la Madonna di San Luca, alle Cucine popolari, ospitate nella sede del Pd Navile in via del Battiferro. "Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vitaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Giovedì 5 marzo,... Tutti gli aggiornamenti su Cucine Popolari Villa Paradiso cambia: con le Cucine popolari capofila della socialitàBologna – Dopo il trasloco turbolento dell’ultima gestione, dovrebbero passare alle Cucine Popolari le chiavi di Villa Paradiso. Già presenti al 138 di via Emilia Levante, le mense fondate da ... bologna.repubblica.it I fondi delle Cucine Popolari. Avanzo di 481mila euroFratelli d’Italia non molla la presa sulle Cucine Popolari di Cesena: Marco Casali, capogruppo in Consiglio comunale, e Luca Pestelli, consigliere regionale, hanno presentato ai rispettivi enti due ... ilrestodelcarlino.it