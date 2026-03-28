Nuoto di Fondo esordio con podio in Coppa del Mondo | Acerenza e Taddeucci sono bronzo e argento

In occasione della prima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, due atleti italiani hanno conquistato rispettivamente un podio con una medaglia di bronzo e una d’argento nella gara dei 10 km a Soma Bay. La competizione ha visto protagonisti numerosi nuotatori provenienti da diversi paesi, con una partecipazione intensa e qualificata.

Soma Bay, 28 marzo 2026 – Una super 10 km di apertura in Coppa del Mondo per l’Italia del Nuoto in Acque Libere, a Soma Bay. Domenico Acerenza, nella gare maschile, e Ginevra Taddeucci, (già bronzo olimpico a Parigi 2024 e vincitrice del Trofeo nella scorsa stagione), hanno messo al collo, rispettivamente, il bronzo e l’argento. Nella gara maschile, è arrivato il successo dell’imprendibili e oro olimpico Florian Wellbrock, con il crono di 1h50’59”50. Il tedesco ha tirato la volata finale negli ultimi due chilometri di gara, lasciando dietro gli avversari. Secondo sul podio è stato l’ungherese David Betlehem (con il tempo di +4”50. Lo stesso Acerenza, già campione europeo a Roma nel 2022, che rientrava da un lungo stop dovuto a un infortunio, è salito sul terzo gradino con un distacco di +6”00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La Nazionale di nuoto di fondo parte bene! Nella giornata di apertura della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo a Soma Bay, Ginevra Taddeucci è seconda nella 10 km femminile. Terzo Domenico Acerenza al maschile! bit.ly/3NQ3Duq @FINOf x.com