Gli agenti del Commissariato di polizia di Mirandola hanno scoperto un matrimonio fittizio finalizzato a regolarizzare la posizione di uno straniero, attraverso una cerimonia celebrata solo sulla carta. Tre persone sono state denunciate per aver commesso falsità ideologica in atto pubblico, in relazione a questa operazione. L’indagine ha portato alla scoperta di un tentativo di inganno dello Stato attraverso documenti falsificati.

Un matrimonio celebrato solo sulla carta per ingannare lo Stato e ottenere i documenti. È quanto scoperto dagli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Mirandola, che hanno denunciato tre persone per falsità ideologica in atto pubblico. L'indagine è partita dopo le nozze celebrate lo scorso aprile tra un cittadino marocchino di 22 anni e una giovane italiana di 23. Tuttavia, i controlli incrociati dei poliziotti hanno fatto emergere una realtà ben diversa dal quadretto familiare dichiarato: tra i due non vi era alcuna convivenza, elemento fondamentale per permettere allo straniero di regolarizzare la propria posizione in Italia. Dagli accertamenti è emerso che la ragazza viveva stabilmente con un altro uomo, un italiano di 21 anni, anche lui finito nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Nozze fittizie per regolarizzare straniero a Mirandola, 3 denunciati

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