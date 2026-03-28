Dopo la sconfitta al referendum, il ministro si trova a Treviso, dove viene visto mentre sorseggia uno spritz in un bar. È accompagnato da quattro guardie del corpo e si dedica a leggere Beethoven e Shakespeare. La scena ricorda quella di un cittadino qualsiasi che si rilassa al sole, senza apparenti impegni ufficiali.

Non fosse che è protetto a vista da quattro guardie del corpo, sembrerebbe un qualsiasi pensionato che sta seduto al bar, si crogiola al sole e aspetta l’ora di pranzo. Il rito sempre uguale di chi non ha niente da fare in una città di provincia, sul far del mezzogiorno. Piazza Hesperia è un po’ appartata, rispetto alla più scenografica e famosa Piazza dei Signori. A due passi c’è la duecentesca Loggia dei Cavalieri, poco lontano il mega negozio degli United Colors of Benetton, quindi i portici del Calmaggiore. Sono i luoghi immortalati dal film “Signore & Signori” che hanno catturato l’anima godereccia e boccaccesca di Treviso. Carlo Nordio non è un pensionato qualsiasi, anche se lo è diventato quando lasciò la magistratura nel 2017, al compimento dei 70 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio beve spritz nella sua Treviso dopo la batosta al referendum: “Mi immergo in Beethoven e Shakespeare”

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