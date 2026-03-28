Il 31 alle 18, al Teatro Comunale, si terrà l’evento ‘Non siamo soli’ promosso dall’associazione Parkinsoniani & caregiver. L’appuntamento vedrà l’incontro di musica e letteratura, con un focus sull’esperienza del Parkinson, attraverso voci, testimonianze e sensibilità diverse. L’iniziativa fa parte di un progetto finanziato con un contributo di 10mila euro.

Le letture saranno accompagnate dagli interventi, sotto la direzione del Maestro Fulvio Massa, di Giacomo Corradi (baritono), Costanza Gallo (soprano), Marco Belluzzi (pianoforte) e Giovanni Bergamasco (pianoforte). “In un contesto dove si parla di fragilità, memoria, identità e resilienza personale - dice il presidente dell’associazone Guglielmo Piva. -, la musica può evocare stati d’animo e legare chi ascolta alle storie”. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Battiti Live, la città si gode il successo: piazza piena, 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke Errori, dietro le quinte, selfie e cantanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Non siamo soli’: in programma l’incontro che racconta l’esperienza del Parkinson tra musica e parole

Articoli correlati

Leggi anche: Una notte tra natura e avventura nel Parco del Partenio: il programma dell’esperienza

Contenuti e approfondimenti su 'Non siamo soli' in programma...

Temi più discussi: ‘Non siamo soli’: in programma l’incontro che racconta l’esperienza del Parkinson tra musica e parole; Non siamo soli: parole e musica al Ridotto del Teatro Comunale per raccontare la resilienza dei malati di Parkinson e dei loro caregiver; ‘Non siamo soli’ | in programma l’incontro che racconta l’esperienza del Parkinson tra musica e parole; Non solo tumori: come il Metodo Di Bella dice addio a Alzheimer e Parkinson proteggendo il sistema nervoso.

Non siamo soli: parole e musica al Ridotto del Teatro Comunale per raccontare la resilienza dei malati di Parkinson e dei loro caregiverMusica e letteratura si fondono in un intreccio di voci, esperienze e sensibilità. Saranno grandi emozioni al Ridotto del Teatro Comunale, martedì 31 marzo 2026 alle ore 18, per l'evento Non siamo so ... cronacacomune.it

BradiParki trasforma la fragilità in una condivisa forza collettivaBradiParki Aps è un’associazione impegnata nel sostegno alle persone affette dalla malattia di Parkinson e ai loro familiari, offrendo ascolto, informazione e attività. A presiederla è il dottor Piero ... ideawebtv.it

Morbo di Parkinson: gli scienziati rivelano il ruolo dell'intestino nella formazione della malattia - facebook.com facebook

Depressione e ansia possibili segnali precoci del Parkinson. Possono precedere i sintomi motori anche di anni #ANSA x.com