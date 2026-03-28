non basta dire no ora alla gen z servono un progetto politico e una leadership

Negli ultimi tempi, si discute molto sulla necessità di proporre un progetto politico e una leadership adeguata per la Generazione Z. Le parole di un attivista storico, che nel 1968 invitava i più giovani a diffidare di chi aveva oltre 30 anni, tornano attuali in un contesto in cui il potere politico è detenuto da persone di età superiore ai settant’anni.

«Non ti fidare di chi ha più di 30 anni». Arduo oggi dire se fa ridere o piangere l’esortazione di Jack Weinberg, attivista radicale e leader nel 1968 del Free Speech Movement di Berkeley, visto che il potere politico è nelle mani di ultra settantenni. E non va meglio in altri campi. Dalla finanza allo spettacolo, in prima fila ci stanno molti uomini e qualche donna che di abdicare proprio non ne vogliono sapere. Un gap anagrafico che ci riporta agli Anni 50. I giovani, si tratti di posizione lavorativa o reddito, scontano un gap anagrafico che ci riporta agli Anni 50, quando nemmeno la musica contemplava generi e interpreti giovanili. La musica cambiò negli Anni 60. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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