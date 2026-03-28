Neymar ha deciso di non partecipare alle trasferte con il suo club, il Santos, per concentrarsi sulla preparazione in vista del Mondiale in programma questa estate con il Brasile. La scelta è stata comunicata dal giocatore, che desidera essere al massimo delle condizioni per la competizione internazionale. Si tratta di un passo che potrebbe influenzare le sue apparizioni in campionato nelle prossime settimane.

Neymar vuole fare di tutto per giocare il prossimo Mondiale quest’estate con il suo Brasile, che sarebbe l’ultimo per lui. Per questo motivo, ha optato, concorde con il suo club, di non disputare i match di campionato in trasferta. Questo, però, va contro i principi enunciati da Ancelotti, che vorrebbe invece che i suoi calciatori giochino il più possibile per arrivare pronti al Mondiale. L’idea di Neymar per giocare il Mondiale. Marca scrive: Neymar ha preso una decisione che ha lasciato il Brasile con più di un dubbio: non giocherà le partite del Santos in trasferta. Il suo piano è chiaro, quasi chirurgico. Scenderà in campo solo contro il Peixe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar eviterà trasferte col Santos per prepararsi al Mondiale

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