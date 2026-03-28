Durante un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'ex difensore del Milan ha dichiarato di aver simulato molte volte durante la carriera, ma ha affermato di non voler mai adottare comportamenti immorali come quelli attribuiti a Bastoni. La conversazione si è concentrata sulla figura del difensore attuale, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha voluto rilasciare delle parole sulla Nazionale Italiana, ma non solo. L'ex rossonero ha voluto riservare alcune parole anche ad Alessandro Bastoni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: «Devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato protagonista con una grande partita. Io sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è un giocatore super». «Irlanda del Nord? Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Ammetto di aver simulato tante volta, ma la morale Bastoni non la farò mai”

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