Nepal polizia arresta l' ex primo ministro KP Sharma Oli per le morti avvenute nelle proteste di settembre

La polizia nepalese ha arrestato l'ex primo ministro per le morti avvenute durante le proteste di settembre. Dopo l'arresto, è stato registrato un terremoto nel paese, che ha causato danni e paura tra la popolazione. La notizia dell'arresto ha avuto un impatto immediato, portando a una forte reazione pubblica e a un aumento delle tensioni sociali.

Terremoto in Nepal dopo che è stata data la notizia dell'arresto dell'ex premier Khadga Prasad Sharma Oli. Il fermo è avvenuto durante le prime ore di oggi, sabato 28 marzo, ed è stato eseguito dalla polizia nepalese. Gli uomini in divisa si sono recati presso l'abitazione di Oli a Gundu, Bhaktapur. L'uomo è infatti coinvolto in un'indagine che ha come accuse pesantissime quelle di omicidio colposo e negligenza criminale. L'ex premier Oli sarebbe ritenuto responsabile di quanto accaduto lo scorso settembre, quando si sono verificati numerosi morti nel corso di quelle che sono state ribattezzate come " Proteste della Generazione Z ". Secondo le accuse, Oli non avrebbe fatto nulla per impedire quelle morti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nepal, polizia arresta l'ex primo ministro KP Sharma Oli per le morti avvenute nelle proteste di settembre Articoli correlati Leggi anche: Nepal, Balendra Shah nuovo primo ministro: chi è l'ex rapper che guiderà il Paese Leggi anche: Iran, le Ong: "Tremila morti nelle proteste e oltre 22mila arresti" Aggiornamenti e notizie su Nepal polizia arresta l'ex primo... Temi più discussi: Nepal, arrestato l'ex premier Oli per i morti durante le proteste della Generazione Z; Nepal, arrestato l'ex premier Oli per i morti durante le proteste della Generazione Z; La Commissione sulle proteste in Nepal chiede il processo per l’ex premier. Nepal, ex primo ministro arrestato per presunto ruolo nella repressione delle protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Nepal, ex primo ministro arrestato per presunto ruolo nella repressione delle proteste ... tg24.sky.it Nepal, arrestato l'ex premier Oli per i morti durante le proteste della Generazione ZL'ex rapper Balendra Shah ha giurato venerdì come primo ministro dopo aver vinto le elezioni del 5 marzo ... msn.com L’ex rapper Balendra Shah, 35 anni, noto come Balen, ha superato l’ex primo ministro nepalese K. P. Sharma Oli nella stessa circoscrizione elettorale del distretto di Jhapa, nell’est del Nepal. Secondo i dati riportati dall’agenzia Agence France-Presse, con l - facebook.com facebook