L’ex primo ministro del Nepal è stato arrestato nelle ultime ore. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i cittadini. Secondo quanto riferito, l’arresto non sarebbe motivato da vendette, ma da questioni di giustizia. Un portavoce ha confermato ufficialmente l’operazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa dell’arresto o sui procedimenti giudiziari in corso.

L’ultima notizia che vede protagonista Khadga Prasad Sharma Oli, l’ex primo ministro del Nepal, è stata particolarmente sentita dai cittadini. Le autorità hanno arrestato il settantaquattrenne sabato, 28 marzo 2026, nella sua abitazione a Bhaktapur. Le accuse che hanno motivato l’arresto sono omicidio colposo e negligenza criminale, entrambe strettamente collegate alle sanguinose proteste avvenite a settembre dello scorso anno. Perché l’ex primo ministro del Nepal, Sharma Oli, è stato arrestato?. Le proteste avvenute agli inizi di settembre del 2025 sono state particolarmente percepite, e soprattutto trainate, dai giovani. Quelle che fin da subito sono state riconosciute come le «Proteste della Gen Z» vengono identificate come sanguinose per una ragione ben precisa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nepal, arrestato l’ex primo ministro KP Sharma Oli. Gurung: «Non è vendetta, ma giustizia»

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