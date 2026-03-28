Neonato salvato | il volo d’urgenza da Alghero a Genova

Un neonato di 24 ore è stato trasportato in volo da Alghero a Genova in condizioni di emergenza. L’intervento aereo è stato coordinato tra la Clinica Neonatologica dell’ospedale di Sassari e l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il trasferimento si è svolto ieri, coinvolgendo un’unità di soccorso speciale e un’ambulanza con supporto medico durante il viaggio.

Un neonato di appena ventiquattro ore ha compiuto ieri un viaggio critico dalla Sardegna verso il nord Italia, salvato da un intervento aereo coordinato tra la Clinica Neonatologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’operazione si è conclusa con successo grazie all’intervento del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha fornito un velivolo Gulfstream G650 decollato dall’aeroporto di Alghero. Il piccolo paziente, ricoverato inizialmente a Sassari, necessitava di cure ultraspecialistiche non reperibili nell’Isola, rendendo indispensabile il trasferimento immediato. Durante il volo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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