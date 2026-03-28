Neonati sepolti a Parma la difesa della mamma chiede l'assoluzione | Anche lei è vittima

La difesa di una donna accusata di aver ucciso e sepolto i suoi neonati in giardino ha presentato una richiesta di assoluzione. La donna, identificata come Chiara, è stata accusata di aver commesso i reati e di aver sepolto i bambini in un'area di Parma. La discussione si concentra sulle testimonianze e sui elementi raccolti durante il processo.

La difesa di Chiara, la mamma accusata di aver ucciso i suoi neonati e averli sepolti in giardino, chiede l’assoluzione. Per i legali non ci sarebbe stata premeditazione e i fatti sarebbero avvenuti in presenza di un vizio di mente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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