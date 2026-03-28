Nella classifica FIMI Nayt batte i BTS | primo Big di Sanremo in vetta Lucio Corsi torna in Top 10

Nella classifica FIMI, Nayt conquista il primo posto con il singolo “Io, individuo”, superando i BTS. È la prima volta che un artista Big di Sanremo si posiziona in vetta alla classifica. Tra i risultati più recenti, si segnalano anche le posizioni di Chiello e Olly in crescita, mentre Tony Effe e Side Baby registrano un calo nelle posizioni. Lucio Corsi torna nella top 10.