Nella classifica FIMI Nayt batte i BTS | primo Big di Sanremo in vetta Lucio Corsi torna in Top 10
Nella classifica FIMI, Nayt conquista il primo posto con il singolo “Io, individuo”, superando i BTS. È la prima volta che un artista Big di Sanremo si posiziona in vetta alla classifica. Tra i risultati più recenti, si segnalano anche le posizioni di Chiello e Olly in crescita, mentre Tony Effe e Side Baby registrano un calo nelle posizioni. Lucio Corsi torna nella top 10.
Nayt debutta primo nella FIMI con “Io, individuo”. Bene anche Chiello e Olly; calano Tony Effe e Side Baby. Rientra Lucio Corsi in top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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