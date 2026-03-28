Nel Lazio 120 casi di epatite A nel 2026 | l’origine del focolaio

Nel Lazio sono stati segnalati circa 120 casi di epatite A nei primi mesi del 2026, con un picco tra metà febbraio e inizio marzo. La maggior parte delle infezioni si è verificata in questa fascia temporale. La notifica dei casi avviene attraverso le autorità sanitarie della regione, che stanno monitorando la situazione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla provenienza del focolaio.

Roma, 28 marzo 2026 – Sono circa 120 i casi di epatite A registrati nel Lazio nei primi mesi del 2026, con un aumento concentrato soprattutto tra metà febbraio e i primi di marzo. Secondo quanto apprende Adnkronos Salute, il picco sarebbe collegato a una partita di frutti di mare proveniente dalla Campania, poi ritirata il 20 febbraio. Il dato più rilevante riguarda Roma, dove si contano circa 50 casi, e la provincia di Latina, che ha fatto segnare 24 segnalazioni e 6 ricoveri, come riportato in un report dell’ Asl pontina diffuso lunedì. Al momento, però, non risultano ulteriori nuovi casi nel territorio pontino. Secondo quanto emerso, il focolaio laziale potrebbe essere collegato al cluster di Napoli e provincia, anche in considerazione della vicinanza territoriale tra Lazio e Campania. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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