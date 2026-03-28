Una lettrice ha segnalato ripetuti furti presso la tomba del padre, situata all’interno di un cimitero a Brindisi. Da tempo, secondo quanto riferito, oggetti sono stati asportati senza autorizzazione, nonostante le misure di sicurezza presenti. La situazione ha portato a un aumento di preoccupazione tra i familiari e alla richiesta di intervento da parte delle autorità competenti.

Nessun rispetto, neanche per i defunti. Una nostra lettrice denuncia continui furti dalla tomba del suo papà, presso il cimitero di Brindisi. Un “atto di vandalismo”, sicuramente un gesto che denota assenza di rispetto e di pietà verso chi non c'è più. Per usare le sue parole, “causa parecchio sconforto e dolore nelle persone. A mio padre sono mesi che portano via i fiori. È da novembre che combattiamo con questo atto di sciacallaggio”. Il termine non è fuori luogo, in quanto “rubare i fiori a un defunto credo che sia un atto di sciacallaggio infimo e vigliacco, perché un defunto non può difendersi né gridare aiuto. I nostri cari che non ci sono più non hanno una dimora, ma quantomeno un posto in cui poter riposare in pace”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Neanche i defunti possono riposare in pace: "Continui furti alla tomba di mio padre"

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