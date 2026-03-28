L'edizione odierna di 'La Gazzetta dello Sport' presenta un focus sui Nazionali rossoneri, evidenziando come Maignan e Rabiot siano stati convocati rispettivamente dalla nazionale francese. Viene inoltre segnalato che Modric, giocatore del Milan, è stato gestito dalla nazionale croata. Il report si concentra sui primi impegni e sulle convocazioni dei calciatori appartenenti al club.

Tra le prime Nazionali a scendere in campo nelle scorse ore ci sono la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot e la Croazia di Luka Modric. Giovedì sera, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (USA) è andata in scena Brasile-Francia, partita che 'Les Bleus' hanno vinto 1-2 grazie ai gol di Mbappé ed Ekitiké. Per i due rossoneri 90' più recupero nella sfida in cui un altro (ex) rossonero era coinvolto, ovvero Carlo Ancelotti, attuale C.t. della Nazionale Verdeoro. La prossima partita dei francesi sarà contro la Colombia domani sera e i tifosi del Diavolo si augurano che il C.t. Deschamps dia riposo a chi ha giocato per intero la prima amichevole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionali rossoneri: Maignan e Rabiot guidano la Francia, Modric gestito dalla Croazia

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