nazionale gattuso pensa alla sorpresa in campo contro la bosnia

La nazionale ha superato l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo nella semifinale dei playoff e ora si prepara per la partita contro la Bosnia, in programma martedì in trasferta. L’allenatore sta valutando diverse tattiche e possibili cambiamenti in vista di questa sfida decisiva. La squadra si concentra sugli allenamenti e sulla strategia da adottare per affrontare la trasferta.

Battuta l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo nella semifinale dei playoff per accedere al mondiale, in casa azzurra si sta già pensando alla sfida contro la Bosnia in programma martedì in trasferta. Gattuso pensa a una sorpresa di formazione per la Bosnia (Ansa Foto) – calciomercato.it Una partita fondamentale, forse la più importante degli ultimi anni in casa azzurra, che potrebbe permettere all’Italia di tornare a un mondiale dove manca dal 2014. Gennaro Gattuso sta pensando a quale formazione mandare in campo contro Dzeko e compagni con il CT che appare intenzionato a dare continuità alla formazione che è scesa in campo giovedì sera a Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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