Narrazioni dedicate agli animali del bosco | ultimo appuntamento con Roberta Filippini

Martedì 31 alle 17 si terrà l'ultimo incontro del ciclo di narrazioni dedicate agli animali del bosco presso la biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara. L'evento è rivolto a bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni e si inserisce nel calendario di attività mensili. La presentazione sarà condotta da Roberta Filippini.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Ultimo appuntamento, martedì 31 alle 17, con le narrazioni di questo mese dedicate agli animali del bosco, per bambini dai tre ai dieci anni, alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara. Roberta Filippini intratterrà i piccoli partecipanti con tante letture nella modalità di Comunicazione alternativa aumentativa e un laboratorio creativo a conclusione del pomeriggio. L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare contattando la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215 o scrivendo a [email protected]. In... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Narrazioni dedicate agli animali del bosco: ultimo appuntamento con Roberta Filippini Articoli correlati L’Arca di Noè in Tour al centro commerciale: due giornate dedicate agli animali da compagniaIl centro commerciale ospita “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla... Ultimo appuntamento delle Piazze del sapere con “Le famiglie invisibili”Arezzo, 23 marzo 2026 – Si conclude con un appuntamento dedicato a una delle realtà sociali più attuali e in continua evoluzione il calendario di...