Napoli via al recupero della storica Sorgente Acqua Ferrosa di via Chiatamone

A Napoli è stato avviato il progetto di recupero della storica “Sorgente Acqua Ferrosa” situata in via Chiatamone. La decisione è stata approvata dalla Giunta Comunale, che ha approvato la proposta degli assessori responsabili di Infrastrutture e Mobilità. L'intervento mira a restaurare e valorizzare il sito, che rappresenta un patrimonio storico della città.

La Giunta Comunale, su proposta degli assessori alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile, Edoardo Cosenza e al Bilancio con delega al Patrimonio Pierpaolo Baretta, ha approvato una delibera per il recupero e la valorizzazione della fonte sorgiva del Chiatamone, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un sito di inestimabile valore storico, culturale e simbolico. L’immobile, in via Chiatamone 51, ospita l’antica “Sorgente Acqua Ferrosa”. Le fonti, che sgorgano ai piedi del Monte Echia, rappresentano una delle ragioni storiche della fondazione del primo insediamento greco di Parthenope-Palepolis. Sfruttate dall’antichità fino agli anni Settanta del secolo scorso, le acque ferrose del Chiatamone torneranno a essere fruibili grazie a un piano di attività preliminari di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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