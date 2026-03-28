A Napoli, nel Rione Sanità, due giovani sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Durante l'episodio sono stati arrestati due minori, uno dei quali è il fratello di una persona condannata per un omicidio avvenuto in passato. Gli spari si sono verificati nel mese di gennaio e hanno causato apprensione nella zona.

Risuonano assordanti gli spari tra la gente nelRione Sanità a Napoli, dove lo scorso gennaio sono rimasti feriti due giovani. Una sparatoria per cui sono stati arrestati dalla polizia due minorenni gravemente indiziati di tentato omicidio e detenzione e porto di armi. Euno dei due è risultato essere il fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo, il musicista ucciso il 31 agosto 2023 in piazza Municipio. Una vicenda struggente le cui dinamiche risalgono allo scorso 18 gennaio quando due ragazzi a bordo di uno scooter, in largo Totò, vennero feriti da numerosi colpi di arma da fuoco, che da ricostruzioni ne furono esplosi almeno 11. I due, successivamente portati in ospedale, riportaronolesioni pneumotorace con ferita aperta nel torace e l’altro due ferite al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, sparano ferendo due giovani: arrestati due minori, uno è fratello assassino di Giogiò Cutolo

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