Napoli-Milan | vendite chiuse per i residenti in Lombardia Scopri il motivo!

Le vendite dei biglietti per la partita Napoli-Milan al Stadio Maradona sono state chiuse per i tifosi residenti in Lombardia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la vendita ai residenti di quella regione. La partita si giocherà in una data ancora da definire, con restrizioni specifiche per gli spettatori provenienti da determinate aree.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il settore ospiti dello stadio Maradona per la partita Napoli-Milan, in programma lunedì 6 aprile 2026, sarà accessibile solo a specifiche categorie di tifosi. Le autorità competenti hanno stabilito che i biglietti per il settore ospiti saranno riservati esclusivamente ai possessori di una fidelity card del Milan, ma con una restrizione importante: solo i tifosi non residenti in Lombardia potranno acquistare questi biglietti. L’incontro è previsto in un contesto di massima attenzione sulla sicurezza, da parte delle forze dell’ordine e delle autorità locali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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