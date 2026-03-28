A gennaio 2026, Lorenzo Insigne si trovava molto vicino a trasferirsi nuovamente nella squadra con cui aveva iniziato la carriera in Serie A. La trattativa non si è conclusa, anche se le parti sembravano vicine all’accordo. La notizia è rimasta in parte sconosciuta fino a quando non è emersa, rivelando un possibile ritorno sfumato in modo repentino.

Forse in pochi lo sanno, ma Lorenzo Insigne a gennaio 2026 é stato veramente ad un passo dall’indossare la casacca della squadra che lo consacrato in Serie A. L’accordo con il Napoli non si è concretizzato per una scelta tecnica della dirigenza azzurra. “ Sarei tornato anche per 1.500 euro al mese ” – afferma in una lunga intervista a Sportweek. Una dichiarazione che dimostra a distanza di anni l’amore che nutre l’ex capitano azzurro per la sua città. Le trattative erano iniziate qualche settimana prima della firma con il Pescara, ma lo staff targato Aurelio de Laurentiis, considerati i mesi di stop dopo l’esperienza in MLS, ha scelto di non procedere. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Insigne, il retroscena sul mancato ritorno

Articoli correlati

Leggi anche: Insigne senza peli sulla lingua sul mancato ritorno: “Sarei tornato anche per 1.500 euro…”

Insigne: “Mancato ritorno a Napoli? È stato un fattore di preparazione fisica. Conte ci tiene molto, e alla fine ha inciso”Intervenuto ai microfoni di di Dribbling su Rai2, Lorenzo Insigne ha svelato un retroscena sul suo mancato riapprodo a Napoli.

Ritorno di Insigne a NapoliPer Ciro Ferrara è molto difficile

Contenuti e approfondimenti su Napoli Insigne il retroscena sul...

Temi più discussi: Lorenzo Insigne ha svelato un retroscena sul suo mancato riapprodo a Napoli. #SscNapoli #Insigne; Lorenzo Insigne rivela perché non è tornato a Napoli: c'entra Antonio Conte; Insigne: Il Napoli mi ha chiamato a 10 giorni dalla fine mercato, ma alla fine hanno scelto un giocatore più pronto. Cos'è successo; Si è preso la Lazio ma Taylor era vicino a un'altra squadra di Serie A: il retroscena.

INSIGNE NAPOLI Insigne si racconta: A Napoli sarei tornato a piedi, il Canada è stata una scelta sbagliataIn Canada niente pressione, squadra poco competitiva, ma almeno potevo uscire di casa. Calcisticamente mi ha depresso ... statoquotidiano.it

Insigne: Toronto scelta sbagliata ma almeno potevo uscire di casaIntervistato da Sportweek, Lorenzo Insigne ha svelato diversi retroscena sulla possibilità di ritornare al Napoli. ilnapolista.it

Lorenzo #Insigne a Sport week ha parlato del Napoli e si è commosso nel ricordare i momenti vissuti e quello che prova per il Napoli e i tifosi azzurri: "Amo troppo la maglia del Napoli, Amo i tifosi! Sarei ritornato anche con un minimo stipendio, tipo 1500€ al m - facebook.com facebook

Un amore che non finirà mai Il rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli descritto in semplici parole #SSCNapoli #Insigne x.com