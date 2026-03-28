Myriam Sylla ha aperto i playoff come miglior realizzatrice, contribuendo alla vittoria del Galatasaray contro la squadra di Mazzanti. La partita fa parte dei confronti per stabilire il quinto posto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di pallavolo femminile. La fase si svolge con le squadre che si sfidano in incontri diretti per definire le posizioni finali.

Myriam Sylla ha incominciato da protagonista l’avventura nei playoff che assegneranno il quinto posto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha infatti chiuso da top scorer nella gara-1 di semifinale che il Galatasaray Istanbul ha vinto con un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-11) sul campo del Turk Hava Yollari, mettendo a segno 7 punti con il 37% in attacco e il 38% in ricezione. La Campionessa Olimpica e del mondo è stata ben spalleggiata in reparto da Ilkin Aydin (7 punti), da annotare le sette marcature dell’opposto Alexia Carutasu sotto la regia di Britt Bongaerts, mentre al centro hanno giocato Wang Yuanyuan (5) e Yasemin Guveli (6). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla inizia i playoff da top scorer, il Galatasaray batte il sestetto di Mazzanti

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