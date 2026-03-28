A Castiglion Fiorentino i musei sono aperti gratuitamente nell'ambito di una campagna promossa dall'assessorato regionale alla cultura, università, parità di genere e diritto alla felicità. La iniziativa mira a favorire l'accesso ai luoghi culturali senza costi per i visitatori, in linea con le linee guida della regione Toscana per la promozione culturale.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Il Sistema Museale Castiglionese, così, al pari dei Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale sarà aperto gratuitamente Castiglion Fiorentino aderisce alla campagna di aperture gratuite promossa dall'assessorato alla cultura, università, parità di genere, diritto alla felicità della Regione Toscana. Dal prossimo mese di aprile e fino a ottobre la prima domenica del mese il sistema museale castiglionese apre gratuitamente le porte ai visitatori. La scelta è stata deliberata nei giorni scorsi. Il Sistema Museale Castiglionese, così, al pari dei Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale sarà aperto gratuitamente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Musei aperti: Castiglion Fiorentino aderisce alla proposta culturale della Regione Toscana

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