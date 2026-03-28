Sono stati completati i lavori di restauro e riqualificazione delle mura e delle piazze storiche nel quartiere del Molo a Genova. Gli interventi hanno riguardato uno degli angoli più antichi e rappresentativi della zona, riportando alla luce le caratteristiche originarie e migliorando l’aspetto complessivo dell’area. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio urbano locale.

Restaurate le Mura della Marina, delle Grazie e di Malapaga, piazza Sarzano e le creuze: illuminazione, pavimentazioni storiche e arredi urbani valorizzano il patrimonio cittadino Sono terminati i lavori di restauro e di riqualificazione di uno degli angoli più antichi e caratteristici di Genova, nel sestiere del Molo. Mura della Marina, mura delle Grazie, mura di Malapaga e piazza Sarzano con le sue creuze sono state restituite alla cittadinanza in una veste totalmente nuova, atta a valorizzarne il valore storico e artistico grazie al lavoro della direzione Lavori pubblici e con i fondi del Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare – Pinqua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Mura e piazze storiche del Molo tornano splendenti dopo il restauro

Articoli correlati

Pianella ridà voce alla sua identità: gli antichi nomi di strade, piazze e vie tornano protagonisti con le targhe storicheÈ partito da piazza dei Vestini il progetto sull’odonomastica storica in dialetto che vede protagoniste anche le scuole.

Scerbatura nell’area ex Sanderson dopo anni di abbandono, Sos dal Comitato: “Tutelare le mura storiche”L’associazione civica sollecita istituzioni, Soprintendenza e proprietà alla salvaguardia delle strutture perimetrali e alla valorizzazione del...

Contenuti utili per approfondire Mura e piazze storiche del Molo tornano...

Temi più discussi: AERtetto per il restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto; Primavera 2026 in Puglia: 10 borghi da visitare con il bel tempo; È la città più piccola dell’Alto Adige: un gioiello medievale racchiuso tra mura intatte che sembra uscito da una fiaba; Pavimentazione del centro storico. Intervento atteso da tempo.

Concluso il maxi-restauro delle Mura storiche e di piazza SarzanoGrazie ai fondi PINQUA, terminati i lavori nel Sestiere del Molo. Restituite alla città le antiche fortificazioni e le creuze medievali tra pavimentazioni in pietra e nuova illuminazione scenografica ... lavocedigenova.it

Cosa vedere in Pianura Padana tra città d’arte e borghi storiciTra grandi centri rinascimentali, paesi murati e paesaggi attraversati dal fiume Po, sono custodite alcune delle mete culturali più sorprendenti del nord Italia ... repubblica.it

Basilica di San Lorenzo fuori le mura, Roma, 1890 ca - facebook.com facebook

Terrore tra le mura di casa: donna picchiata e minacciata di morte dal convivente. “Nessuno mi lascia, se cado io cadi anche tu” x.com