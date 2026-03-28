Mulè | Su di me schizzi di fango Dalle Procure i primi pensierini sgraditi per i sostenitori del sì

Dopo il referendum sulla giustizia, alcune dichiarazioni indicano che le Procure avrebbero inviato comunicazioni considerate sgradite a chi ha sostenuto il sì. Un rappresentante politico ha commentato che si tratta di iniziative anticipate e diffuse, riferendosi a presunti

«Come volevasi dimostrare, e ahinoi ampiamente previsto. Dopo il referendum sulla giustizia, dalle Procure iniziano ad arrivare pensierini sgraditi a chi si è impegnato in prima fila per il Sì ». Giorgio Mulè parla in una intervista a Libero Quotidiano, dopo aver letto il suo nome sui giornali, a partire dal quotidiano La Repubblica, legato a una inchiesta che ha portato a 26 avvisi di garanzia ma non lui che non è nemmeno coinvolto. “Consolidata tradizione della tenaglia magistratura-stampa”. Mulè non si dice sorpreso, anzi «Rilevo che, nella consolidata tradizione della tenaglia magistratura-stampa, mi ritrovo colpito da schizzi di fango partiti da un’inchiesta che non mi riguarda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mulè: “Su di me schizzi di fango. Dalle Procure i primi pensierini sgraditi per i sostenitori del sì” Articoli correlati Fango su Giorgio Mulè: dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep.Ventisei persone sono indagate in un’inchiesta lanciata ieri dalla procura di Roma, incentrata su presunti appalti pilotati, che ha portato a... Leggi anche: Spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del No a votare Sì partendo dalle loro tesi Tutti gli aggiornamenti su Dalle Procure Temi più discussi: Corruzione alla Difesa, Terna e Rfi: generali e manager tra gli indagati; Inchiesta sugli appalti informatici, perquisizioni e 26 indagati. Mulè (FI): Estraneo, dopo il referendum me l’aspettavo; Corruzione, appalti informatici pilotati a ministero della Difesa, Terna e Ferrovie; Giorgio Mulè: Schizzo di fango giudiziario contro di me, Procura di Roma ne risponderà. Fango su Giorgio Mulè: dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep.All'interno degli atti dell'inchiesta lanciata dalla procura di Roma su presunti appalti pilotati, compare anche il nome del vicepresidente della Camera. Repubblica ne dà notizia e Mulè si ritrova att ... ilfoglio.it Mulè: schizzo di fango giudiziario contro di me, Procura Roma ne risponderàRoma, 26 mar. (askanews) - 'Uno schizzo di fango, destinato a sporcare chi lo ha lanciato, mi tira in ballo su una vicenda giudiziaria in corso. notizie.tiscali.it Le indagini sono state coordinate dalle Procure di Chieti e Modena - facebook.com facebook