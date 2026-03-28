MotoGP Texas | Diggia fa il bis dopo il Brasile ed è ancora in pole Bezzecchi secondo

A Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la seconda pole position consecutiva nel Mondiale di MotoGP, la prima volta nella sua carriera. Il pilota italiano si è posizionato davanti a tutti in qualifica, replicando il risultato della sua prova al Brasile. Bezzecchi si è classificato secondo, mentre altri concorrenti hanno completato la prima fila.

Austin (Stati Uniti) 28 marzo 2026 - Così come Antonelli in Formula 1, anche Fabio Di Giannantonio ci ha preso gusto e conquista la seconda pole consecutiva, prima volta di carriera nel Motomondiale per lui di due pole consecutive. Battuto Bezzecchi secondo e Acosta terzo, ancora una volta miracoloso con la KTM: Si devono accontentare del quarto e del sesto posto le due Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, vittime però entrambi di potenziale impeding sui loro giri migliori. Mir mette quinta la sua Honda, ma c'è possibilità di penalità, con tre piloti sotto investigazione proprio per gli eventi di cui sono state vittime le due Rosse di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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