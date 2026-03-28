MotoGp sprint Usa | Martin beffa all' ultimo Bagnaia e vince Bez e Marquez cadono

Durante l’evento di MotoGP in Texas, Jorge Martin ha vinto la gara sprint battendo all’ultimo istante il compagno di team. Nel corso della giornata, due piloti sono caduti durante la corsa: uno dei due è stato coinvolto in una uscita di pista che ha interrotto la gara. La competizione si è svolta senza altri incidenti significativi, con la classifica finale che ha visto Martin al primo posto.

Austin (Stati Uniti) 28 marzo 2026 - Jorge Martin risorge dalle proprie ceneri, si mette definitivamente alle spalle il calvario dello scorso anno e conquista la sprint del Texas. Vittoria numero 17 di carriera al sabato per lo spagnolo, bravo a beffare nel finale un grandissimo Pecco Bagnaia, secondo con la Ducati. Il podio lo completa Pedro Acosta sulla KTM, mentre sono le cadute eccellenti a fare scalpore in questa sprint. Marc Marquez sbaglia al primo giro e costa la gara sia a sé, sia a Di Giannantonio, mentre si stende nella lotta per il secondo posto Bezzecchi. Lo spagnolo di Aprilia in questo modo ritrova anche la vetta iridata e punta al bis Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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