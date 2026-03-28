MotoGp orari Gp Usa | Bezzecchi vuole il tris ma Marquez cerca immediato riscatto | Dove vedere in tv e streaming Sky Now TV8

Si svolge ad Austin, negli Stati Uniti, il secondo fine settimana consecutivo di gare della MotoGP. La competizione si tiene sul circuito più noto del campionato, con i piloti che si sfidano per ottenere risultati importanti. Tra i protagonisti ci sono un pilota italiano che punta al terzo successo consecutivo e un altro che cerca di riscattarsi dopo le ultime prestazioni. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, Now e TV8.

Secondo weekend consecutivo per la Motogp. Questa volta si corre ad Austin, negli Usa, in uno dei circuiti più rinomati dell’intero Mondiale. Nella seconda gara c’era stata una storica doppietta Aprilia in Brasile, con la casa italiana che aveva dominato sul circuito di Goiania, trovando la vittoria con Marco Bezzecchi e il secondo posto con Jorge Martin. Ma era stato un weekend particolare, per le varie problematiche che avevano riguardato la pista brasiliana, dove si è tornati a correre a distanza di quasi 40 anni. La gara era addirittura stata ridotta di 8 giri (23 invece di 31) per “degradazione della pista”. Adesso a Austin Marco Bezzecchi vuole però continuare il trend positivo – con due vittorie nelle prime due gare che lo hanno portato ovviamente in testa al Mondiale – e provare a conquistare il successo anche nel Gp statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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