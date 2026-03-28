Sabato 28 marzo, i piloti del Motomondiale 2026 si preparano a disputare le qualifiche e la Sprint Race sul circuito di Austin, negli Stati Uniti. La giornata prevede prove ufficiali per determinare la posizione in griglia di partenza, con l’aggiunta della corsa Sprint, riservata alla classe regina. Sono previsti anche aggiornamenti su orari, copertura televisiva e streaming per seguire l’evento.

Sabato 28 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin (USA) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 10 tornate. In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Lo spagnolo Marc Marquez ha in questo circuito uno dei suoi feudi e l’obiettivo per lui è provare a invertire la tendenza. Tuttavia, il pilota della Ducati se la dovrà vedere dai rivali dell’Aprilia particolarmente performanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi, GP USA 2026: orari qualifiche e Sprint, tv, programma, streaming

Articoli correlati

MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari qualifiche e Sprint, tv, programma, streamingSabato 21 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026.

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20.

Una raccolta di contenuti su MotoGP oggi

Temi più discussi: MotoGP a Austin, sabato show su Sky: pole dalle 16.50, Sprint alle 21; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP oggi in tv, GP USA 2026: orari prove libere 27 marzo, programma, streaming; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, bene Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia in Q2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.06 Marc Marquez ha voluto dare ... oasport.it

MotoGP oggi in tv, GP USA 2026: orari prove libere 27 marzo, programma, streamingVenerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin, le squadre ... oasport.it

Oggi è il giorno del grande debutto delle Harley Davidson in pista in un weekend di gara del Motomondiale. Ecco i 9 protagonisti in posa per la foto di rito. #MemasGP #HarleyDavidson #USGP #MotoGP - facebook.com facebook

Nel 2016 Liberty Media acquistava la @F1 per poco più di 4 miliardi, trasformandola in uno show globale che dieci anni dopo vale quasi 18 miliardi. Oggi la @MotoGP parte da valori simili: il vero tema è quanto potrà crescere. @CalcioFinanza x.com