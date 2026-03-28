MotoGp Gp Americhe 2026 | pole Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

Nel Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGp, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position, piazzandosi davanti a Bezzecchi. La sessione di qualifiche si è conclusa con questa posizione, confermando la sua prima fila in vista della gara. Nessun altro dettaglio sulla classifica o sui tempi è stato fornito in questa fase.

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel Gp delle Americhe 2026 per la classe MotoGp. Il pilota del team Ducati VR46 ha girato in 2’00?136 precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.193) e la KTM di Pedro Acosta (+0.349). Quarta piazza, a 427 millesimi, per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, condizionato da problemi di traffico nella fase clou delle qualifiche, mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez ha chiuso sesto a mezzo secondo dal poleman (+0.501). Nel mezzo, in quinta posizione, c’è la Honda di Joan Mir. Nella top ten anche Luca Marini, nono con l’altra Honda. La gara sprint è in programma alle 21 ora italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Gp Americhe 2026: pole Di Giannantonio davanti a Bezzecchi Articoli correlati MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila Aggiornamenti e contenuti dedicati a MotoGp Gp Americhe 2026 pole Di... Temi più discussi: MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; Gli orari del GP degli Stati Uniti. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: super pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi! Bagnaia precede Marquez, alle 21.00 la SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Di Giannantonio in pole position provvisoria! 2'00136 a precedere di 0193 Bezzecchi e di 0349 Acosta. oasport.it Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026:Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono ... oasport.it MotoGP, qualifiche Austin: Di Giannantonio ancora in pole, Bezzecchi al suo fianco - facebook.com facebook #MotoGP | Quartararo: "Qualunque sia la gomma o la pista, la sensazione è la stessa" x.com