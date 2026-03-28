Mostro ultima Cassazione Perizia poco affidabile

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso riguardante la perizia entomologica nel caso di un omicidio avvenuto a Scopeti. La perizia, presentata come prova chiave, è stata giudicata poco affidabile dai giudici di legittimità. La vicenda riguarda un processo che si protrae da diversi anni e che ha visto coinvolti vari esperti e parti processuali.

Firenze, 26 marzo 2026 – La “nuova” perizia entomologica sul delitto di Scopeti, su cui si radicava la richiesta di revisione presentata dal nipote di Mario Vanni, il “compagno di merende” condannato all’ergastolo per quattro duplici omicidi del mostro di Firenze, non può essere ritenuta “talmente affidabile da poter costituire in sè una prova certa della diversa datazione del giorno e dell’ora del decesso” di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. Così la corte di Cassazione,nelle motivazioni del rigetto dell’istanza presentata dai legali di Paolo Vanni, gli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti. Mostro di Firenze, ultimo atto: la Cassazione boccia la revisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostro, ultima Cassazione. “Perizia poco affidabile” Articoli correlati Modena, “mostro” di nuovo al vaglio: DNA e nuova perizia su reperti chiave per il caso Palermo dopo 30 anni.Modena, riaperto il caso del "mostro": nuova speranza per Anna Maria Palermo dopo trent'anni Il caso di Anna Maria Palermo, una delle dieci vittime... Leggi anche: L’ultima bravata in video. Si lanciano col parapendio dalla cima dell’eco-mostro