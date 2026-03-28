Dal 1 al 26 aprile, la Sala della Gran Guardia a Padova ospita la mostra personale di Gabriella De Vito intitolata

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Dall'1 al 26 aprile la Sala della Gran Guardia di piazza dei Signori di Padova, ospita la mostra personale di Gabriella De Vito, composta da 22 tele di grandi dimensioni. Sono i fiori, con le loro sfumature, i protagonisti dell'esposizione, realizzata con il sostegno dell'assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Le opere di Gabriella De Vito, come sottolinea l'architetto Margherita Petranzan nell'introduzione alla mostra, "sono basate sull'osservazione dei fiori e sulla loro resa sul piano pittorico, usando varie tecniche: acrilico, olio su tela e materiale plastico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Mostra di Gabriella De Vito "Le forme del silenzio" alla Loggia della Gran Guardia

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