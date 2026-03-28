È deceduto all’età di 72 anni Ross “The Boss” Friedman, noto come chitarrista e fondatore dei gruppi musicali Manowar e The Dictators. La sua carriera si è sviluppata nel panorama dell’heavy metal e del punk, portando avanti un percorso artistico che ha lasciato tracce nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

È morto a 72 anni Ross “The Boss” Friedman, storico chitarrista e fondatore di Manowar e The Dictators. La scomparsa è arrivata a poche settimane dalla diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica, che aveva progressivamente compromesso la sua capacità di suonare. A confermare la notizia è stata la Metal Hall of Fame, che lo ha ricordato come una figura pionieristica e un ambasciatore globale del metal. Una carriera tra punk e heavy metal. Friedman è stato tra i protagonisti assoluti della scena musicale internazionale, capace di attraversare e influenzare due generi fondamentali come punk e heavy metal. La sua carriera iniziò nei primi anni Settanta con i Dictators, gruppo fondato insieme ad Andy Shernoff, con cui contribuì a definire un suono diretto e innovativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto Ross “The Boss” Friedman, leggenda di heavy metal e punk: aveva 72 anni

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