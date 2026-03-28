Morto Gino Agnese giornalista e studioso del Futurismo

È scomparso a Roma, all’età di 90 anni, il giornalista, saggista e organizzatore culturale nato a Napoli nel 1936. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell’informazione e della critica culturale, con una lunga attività dedicata allo studio e alla promozione del Futurismo.

È morto a 90 anni Gino Agnese, giornalista, saggista e organizzatore culturale. Nato a Napoli il 10 marzo 1936, è scomparso a Roma dopo una lunga attività nel mondo dell’informazione e della critica culturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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