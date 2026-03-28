Morte del piccolo Domenico il legale della famiglia | Il Monaldi ha violato l’obbligo di riservatezza

Il legale della famiglia ha dichiarato che la proposta stragiudiziale riguardante il caso del piccolo Domenico era riservata e che lo studio legale ha rispettato l’obbligo di riservatezza. Secondo quanto affermato, il Monaldi avrebbe violato tale obbligo, rendendo pubblica la comunicazione. La discussione si concentra sulla differenza tra le comunicazioni ufficiali e la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate.

“La proposta stragiudiziale era riservata. Questo Studio ha rispettato quel vincolo: la lettera aperta pubblicata nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino non conteneva alcun riferimento agli aspetti tecnici, economici o negoziali della proposta — nessuna cifra, nessuna condizione, nessun termine. Ciò che questa difesa ha scelto di rendere pubblico, decorso inutilmente il termine assegnato, non è il contenuto della proposta: è il silenzio dell’Azienda. È stata la stessa Azienda, nella nota odierna, a violare unilateralmente il vincolo di riservatezza che ora invoca, rendendo pubblicamente noti quantum richiesto, data di ricezione e qualificazione negoziale della comunicazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Morte del piccolo Domenico, il legale della famiglia: “Il Monaldi ha violato l’obbligo di riservatezza” Articoli correlati Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea... Morte del piccolo Domenico, il legale della famiglia: “Manca il diario di perfusione”«Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea... Contenuti utili per approfondire Morte del piccolo Domenico il legale... Temi più discussi: Ore 14 Sera - La morte del piccolo Domenico: la cartella clinica ritoccata - Video; Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falso; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Morte del piccolo Domenico: modifiche alla cartella clinica, due medici indagati anche per falso. Morte del piccolo Domenico, chiesto risarcimento da 3 milioni e nessuna risposta dal MonaldiMorte del piccolo Domenico, chiesto risarcimento da 3 milioni e nessuna risposta dal Monaldi: scoppia la polemica ... ilgiornalelocale.it Morte del piccolo Domenico: ‘Chiesto risarcimento ma Monaldi sempre sordo'Rimane indifferente, opaco, istituzionalmente sordo, come lo è stato quando il piccolo Domenico Caliendo era ancora vivo, il comportamento dell' ospedale Monaldi nei confronti della famiglia Caliend ... lostrillone.tv Svolta nelle indagini sulla morte del 28enne Critopher Gaston Ogando: i carabinieri hanno arrestato la compagna 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli con l’accusa di omicidio volontario. Decisivi gli accertamenti che hanno escluso l’ipotesi iniziale di un i - facebook.com facebook Lionel Jospin: l’eredità del leader socialista tra riforme e pragmatismo. La morte del leader francese arrivata nel corso delle municipali interroga la sinistra, oggi divisa tra movimentismo e vocazione di governo x.com