A Montemesola è stato presentato un progetto legato alla candidatura del nuovo sindaco, con l’obiettivo di superare le divisioni storiche che hanno caratterizzato la vita amministrativa del paese. La proposta mira a promuovere un percorso di cambiamento e unità, puntando a un futuro diverso per la comunità locale. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto pubblico e partecipazione.

Tarantini Time Quotidiano Uno sguardo che prova ad andare oltre, davvero. Oltre le appartenenze, oltre le divisioni che negli anni hanno segnato anche la vita amministrativa di un piccolo paese. È questo il senso del progetto presentato questa sera a Montemesola, dove è stata ufficializzata la proposta civica in vista delle elezioni di maggio. La lista si chiamerà “Montemesola Oltre – le idee si incontrano nasce il futuro”. Un nome che, già da solo, dice molto. “Oltre” è una parola semplice, ma densa. Dentro c’è l’idea di superare qualcosa, ma anche quella di costruire. Non a caso, il progetto mette insieme persone con storie politiche diverse, provenienti sia da destra che da sinistra, che hanno scelto di sedersi allo stesso tavolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola guarda “oltre”: presentato il progetto per il nuovo sindaco

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