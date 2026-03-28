Questa mattina, in piazza Unità, un attore, cantautore e scrittore ha partecipato a un presidio per la pace organizzato sotto il Comune. Durante l'evento, ha pronunciato alcune parole su una figura politica statunitense e ha fatto riferimento a un grande psichiatra italiano, ponendo una domanda su quale ruolo avrebbe avuto quella figura in relazione a quella personalità.

"Pensateci: Trump all'Opb". L'intervento dell'intellettuale al presidio per la pace di questa mattina, 28 marzo, in piazza Unità Questa mattina, 28 marzo, l'attore, cantautore e scrittore Moni Ovadia era in piazza Unità a parlare al presidio per la pace che si è tenuto sotto il Comune. Si trova in città per le tre date triestine di Moby Dick, spettacolo in cui interpreta il capitano Achab al teatro Bobbio. Al microfono davanti a un centinaio di partecipanti è entrato nel merito del genocidio a Gaza e della sua opinione sulle manifestazioni che ne sono seguite e, parlando del presidente statunitense Donald Trump, l'ha definito un “demente” per la sua politica estera. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Moni Ovadia: "Che soggetto sarebbe stato Trump per il grande Basaglia" (VIDEO)

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