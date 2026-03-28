Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari sabato 28 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 28 marzo, si concludono i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, disputati questa settimana all’O2 di Praga. Durante la giornata si terranno le gare finali, con gli atleti italiani ancora in gara. Le competizioni sono trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming.

Oggi, sabato 28 marzo, calerà il sipario sui Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana dall’O2 di Praga. Per l’ultima della rassegna iridata si presenteranno sulla pista ceca gli atleti del singolo maschile e quelli delle coppie di danza, i quali proporranno il loro programma libero. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 12.30 E 18.30 L’inizio dell’ultima giornata di gare è fissato per le 12:30, momento in cui ci sarà il free maschile, dove i fari saranno puntati sullo statunitense Ilia Malinin, attualmente con ampio margine sugli inseguitori e volenteroso di conservare la sua leadership in campo Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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