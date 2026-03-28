Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 28 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 28 marzo, si concludono i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, in corso questa settimana all’O2 di Praga. La competizione prevede diverse esibizioni e gare, con gli atleti di varie nazionalità in gara. Sono previste trasmissioni in diretta televisiva e streaming, mentre alcuni atleti italiani sono ancora in corsa per le medaglie.

Oggi, sabato 28 marzo, calerà il sipario sui Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana dall’O2 di Praga. Per l’ultima della rassegna iridata si presenteranno sulla pista ceca gli atleti del singolo maschile e quelli delle coppie di danza, i quali proporranno il loro programma libero. L’inizio dell’ultima giornata di gare è fissato per le 12:30, momento in cui ci sarà il free maschile, dove i fari saranno puntati sullo statunitense Ilia Malinin, attualmente con ampio margine sugli inseguitori e volenteroso di conservare la sua leadership in campo Mondiale. Buone chance di podio poi per Adam Siao Him Fa, Alexander Selevko e Shun Sato, rispettivamente secondo, terzo e quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 28 marzo, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Leggi anche: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 26 marzo, tv, streaming, italiani in garaProseguono le competizioni all’O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio... Tutto quello che riguarda Mondiali pattinaggio Temi più discussi: Risultati Pattinaggio di figura oggi • Mondiali 2026: tutte le gare in diretta; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 28 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 28 marzo, calerà il sipario sui Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana dall'O2 di Praga. oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Irma Caldara e Riccardo Maglio si sono piazzati al ventesimo posto nella gara delle coppie di artistico dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Praga. Il binomio di stanza a Torino, al debutto in una rassegna iridata, ha chiuso l - facebook.com facebook Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo x.com