La FIFA ha deciso di intervenire sui casi Bastoni e Kalulu durante i Mondiali del 2026, adottando misure per evitare che episodi simili si ripetano. La nuova strategia prevede l’uso più frequente del VAR in situazioni di dubbio durante le partite. La federazione ha comunicato che questa modifica mira a garantire maggiori controlli e decisioni più accurate nelle gare di calcio internazionale.

Mondiale 2026, la FIFA dice stop agli ormai famosi casi Bastoni. Dalla competizione iridata più potere al VAR nei cosiddetti casi dubbi. La FIFA ha deciso di inaugurare una nuova era per il calcio internazionale, introducendo cambiamenti radicali che promettono di rendere il gioco più fluido e giusto. Il banco di prova per questa rivoluzione sarà il Mondiale 2026, una competizione che non sarà ricordata solo per il prestigio del trofeo, ma anche per l’esordio di cinque nuove regole fondamentali. Una delle novità più attese del Mondiale 2026 riguarda l’estensione dei poteri del VAR. Per evitare ingiustizie clamorose, la tecnologia potrà finalmente intervenire per revocare un secondo cartellino giallo assegnato erroneamente (evitando i cosiddetti «casi Bastoni»). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mondiale 2026, niente più casi Bastoni Kalulu: la mossa della FIFA per evitare altri episodi simili. Cosa succederà

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate?di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter – Tra chi potrebbe partire davanti a grandi offerte, chi resterà e chi invece saluterà.

Kalulu: "Bastoni? Non è l'espulsione la cosa che mi dà più fastidio"Le parole in conferenza stampa del difensore della Juventus Pierre Kalulu sull'episodio dell'espulsione provocata dalla simulazione di Bastoni nello...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bastoni Kalulu

Temi più discussi: Niente fischi per Bastoni in Italia-Irlanda del Nord: Bergamo riaccoglie l'interista; Juventus, Kalulu: Da Bastoni non mi aspetto niente, già non ci parlavamo prima. Spalletti? Felici se resta; La FIFA approva le nuove regole: dal Mondiale 2026 il VAR potrà scongiurare nuovi casi Bastoni-Kalulu; Conferenza stampa Gattuso | Bastoni? Ieri ha fatto il 35% del lavoro lo valuteremo dopo Sugli attaccanti dico che….

Bufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonitoMi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche ... ilfattoquotidiano.it

Bastoni, il Barça fa sul serio dopo il caso Kalulu: contatti in corso per strapparlo all’InterIl difensore nerazzurro è in cima alla lista degli obiettivi blaugrana: Deco e Flick hanno un piano preciso per provare a prenderlo ... tuttosport.com

La FIFA approva le nuove regole: dal Mondiale 2026 il VAR potrà scongiurare nuovi casi #Bastoni-Kalulu x.com

Giusto consegnare ad Alessandro #Bastoni il premio Rosa Camuna #Inter #Kalulu #Var #RosaCamuna - facebook.com facebook