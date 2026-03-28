Domenica 29 marzo entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti la sosta e la circolazione nel centro urbano. Le autorità hanno annunciato modifiche che interesseranno alcune strade e aree di parcheggio, con l’obiettivo di regolamentare meglio il traffico e ottimizzare gli spazi disponibili. Le modifiche resteranno in vigore fino a nuovi provvedimenti, con eventuali variazioni comunicate attraverso comunicati ufficiali.

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© Lanazione.it - Modifiche a sosta e circolazione da domenica 29 marzo

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