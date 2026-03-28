Modello Napoli il ruolo di Conte e il futuro | Bianchini spiega tutto!

Il Napoli sta attraversando un momento storico, con due titoli di campione d’Italia e una Supercoppa vinta di recente. La squadra ha mostrato un percorso di crescita, anche sul piano del consolidamento del brand. In questo contesto, si parla del ruolo di Conte e del modello di gioco adottato, mentre le prospettive future rimangono al centro dell’attenzione.

Il Napoli vive un momento davvero importante della sua storia recente. La vittoria di due Scudetti, la Supercoppa portata a casa qualche mese fa e in generale un processo di crescita che anche sotto il punto di vista del brand vede il club azzurro in un periodo chiave. Merito degli investimenti fatti nel corso del tempo, di scelte fatte badando ai bilanci, senza mai perdere di vista la crescita del club sotto il punto di vista sportivo ed economico. Napoli, Bianchini ed il momento del Napoli. Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli dal luglio 2025 dopo essere entrato nella società nel gennaio 2022, ha parlato ai microfoni di ‘Calcio e Finanza’, andando proprio a spiegare quelli che sono stati diversi elementi della crescita azzurra di questi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Modello Napoli, il ruolo di Conte e il futuro: Bianchini spiega tutto! Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Bianchini rilancia: «Servono 70 milioni in più, il futuro è un nuovo stadio» Skriniar può arrivare a Napoli, ma tutto dipende dal futuro di ConteSkriniar, difensore esperto e molto apprezzato da Conte, è stato accostato al Napoli in varie fasi di mercato anche in passato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Modello Napoli Temi più discussi: Lezioni di metrò dell’arte: modello Napoli in cattedra; Da Napoli parte la prima rete di comunicazione quantistica a lunga distanza Napoli–Roma; L’autostrada quantistica: da Napoli a Roma la prima rete di comunicazione a lunga distanza; Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti. Accuse al modello Napoli, il gelo del Pd: così rischia di incrinare il Campo largoPrima, a metà mattinata, è irritazione che al pomeriggio si trasforma in un nervosismo che si potrebbe toccare con mano. Specie se l’argomento, che il Pd tenta di maneggiare sempre con estrema cautela ... ilmattino.it Napoli, la rivoluzione gentile chiude la crisi: rivalutati i nuovi e il ruolo degli esterniFinalmente parla il campo. Travolto da frane di parole, intossicato da eccessiva fatica e veleni interni, smarrito tra dubbi ed equivoci tattici: si riconosce il Napoli in quella identità di gioco che ... napoli.repubblica.it Napoli, caso Lukaku: Repubblica svela il peso del "modello De Bruyne" - facebook.com facebook