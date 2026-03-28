Mobilità ATA 2026 27 come indicare le preferenze | fino a 15 scelte tra scuole comuni e province

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, che avvia le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. I candidati possono indicare fino a 15 preferenze tra scuole, comuni e province. La scelta delle preferenze deve essere effettuata seguendo le modalità stabilite dall’ordinanza.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Istanze Online (POLIS). Le istanze possono essere inoltrate fino al 13 aprile 2026. L'articolo Mobilità ATA 202627, come indicare le preferenze: fino a 15 scelte tra scuole, comuni e province. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Preferenze domanda di mobilità 2026: è possibile indicare più provinceNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, è stata presentata... Mobilità docenti 2026: quante preferenze si possono indicare, come caricare gli Allegati. LE RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti per l'anno scolastico 202627: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo Approfondimenti e contenuti su Mobilità ATA 2026 27 come indicare le... Temi più discussi: Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduli; Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile [Condizioni e chiarimenti]; Mobilità ATA 2026/27: come funziona la domanda per passaggio di profilo. Possibile solo nella stessa area. Mobilità ATA 2026/27: come funziona la domanda per passaggio di profilo. Possibile solo nella stessa areaCon l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Mobilità ATA 2026/27, come funzionano i posti richiedibili: cosa prevede l’ordinanza ed elenchi ufficialiCon l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Possono partecipa ... orizzontescuola.it «In Puglia spendiamo 345 milioni di euro di mobilità passiva: 246 milioni per i ricoveri che sono in tutto 53mila. Ricoveri di cittadini pugliesi fuori regione, che poi la Regione Puglia deve ristorare alle altre regioni del nostro Paese. Il 64% di questi ricoveri vien - facebook.com facebook